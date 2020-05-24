Випуск новин за 17:00: Туризм в Україні. Розбиття літака в Пакистані
У випуску новин за 23 травня станом на 17:00 – в Україні може зрости внутрішній туризм. Коронакриза вдарила по кишенях українців, тож більшість можуть обрати відпочинок удома, бо дешевше. У пакистанському місті Карачі на житлові квартали впав літак компанії "Ейрбас". Влада вже підтвердила загибель 97 людей, що були на борту. Серед них члени екіпажу і пасажири.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Києві на Майдані Незалежності "Рух опору проти капітуляції" організував акцію протесту проти політики президента Зеленського.
Вчора ввечері в Києві у власному офісі знайшли застреленим позафракційного народного депутата, члена групи "Довіра" Валерія Давиденка.
Загалом у світі нині 5 мільйонів триста тисяч людей підхопили коронавірус.
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