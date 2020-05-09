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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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9 МАЯ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 17:00: Вторая волна COVID-19. Скандальное поздравление Венедиктовой

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В выпуске за 9 мая по состоянию на 17:00 – возможна вторая волна коронавируса после ослабления ограничений, поэтому в Минздраве начали активную подготовку. Об этом заявил санитарный врач Виктор Ляшко. Генеральный прокурор Украины Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая песней российского исполнителя, который публично поддерживал аннексию Крыма. Однако уже после бурной реакции, удалила видео.

Також у випуску на 24 каналі:

Вчора не стало учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича.

Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.

В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.

Автор: Алина Олиховская
Теги: Ирина Венедиктова Выпуск новостей
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