Выпуск новостей за 17:00: Вторая волна COVID-19. Скандальное поздравление Венедиктовой
В выпуске за 9 мая по состоянию на 17:00 – возможна вторая волна коронавируса после ослабления ограничений, поэтому в Минздраве начали активную подготовку. Об этом заявил санитарный врач Виктор Ляшко. Генеральный прокурор Украины Венедиктова поздравила украинцев с 9 мая песней российского исполнителя, который публично поддерживал аннексию Крыма. Однако уже после бурной реакции, удалила видео.
Також у випуску на 24 каналі:
Вчора не стало учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича.
Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.
В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 12:34 Погиб Василий Омелянович – участник экспедиции на станции "Академик Вернадский"
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
В ЕС отмечают День Европы: Шмыгаль напомнил об Украине, европейцы – о коронавирусе18:44
-
В Минске состоялся парад несмотря на коронавирус: массовку собирали даже за деньги – фото, видео18:24
-
Ляшко рассказал, почему в Украине закрывали парки18:22
-
блогКолония "победобесия", или Почему Беларусь устраивает парад?