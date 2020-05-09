Выпуск новостей за 17:00: Вторая волна COVID-19. Скандальное поздравление Венедиктовой

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Також у випуску на 24 каналі: Вчора не стало учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича. Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів. В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.