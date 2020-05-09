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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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9 ТРАВНЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 17:00: Друга хвиля COVID-19. Скандальне привітання Венедіктової

Випуск новин -

У випуску новин за 9 травня станом на 17:00 – можлива друга хвиля коронавірусу після послаблення обмежень, тож у МОЗ почали активну підготовку. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з 9 травня піснею російського виконавця, який публічно підтримував анексію Криму. Проте вже після бурливої реакції, видалила відео.

Також у випуску на 24 каналі:

Вчора не стало учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича.

Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.

В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: Ірина Венедіктова Випуск новин
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