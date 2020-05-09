Випуск новин за 17:00: Друга хвиля COVID-19. Скандальне привітання Венедіктової
У випуску новин за 9 травня станом на 17:00 – можлива друга хвиля коронавірусу після послаблення обмежень, тож у МОЗ почали активну підготовку. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова привітала українців з 9 травня піснею російського виконавця, який публічно підтримував анексію Криму. Проте вже після бурливої реакції, видалила відео.
Також у випуску на 24 каналі:
Вчора не стало учасника української антарктичної експедиції Василя Омеляновича.
Вже другу добу поспіль фіксується рекордна кількість тих, хто одужав від коронавірусу. Лише за минулий день вилікувалось 310 пацієнтів.
В Україні фіксують порушення під час відзначення 9 травня. Так, центром Києва прямували автівки з радянськими піснями та символікою.
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