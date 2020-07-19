В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 17:00 – во Франции задержали подозреваемого в поджоге Нантского собора. Ему 39 лет, он работал волонтером в соборе. В курортном селе на Николаевщине обнаружили вспышку COVID-19. Болезнь начала распространяться из кафе в селе Рыбаковка. Информацию подтвердили в областной инфекционной больнице.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Из-за пандемии COVID-19 в США могут отложить проведение всех концертов минимум до 2022 года. В "Слуге народа" готовят законопроект об оппозиции. Об этом в интервью "Громадскому" сообщила народный депутат Галина Третьякова. "Черные ящики" сбитого в Тегеране самолета МАУ прибыли во Францию.