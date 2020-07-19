У випуску новин за 19 липня станом на 17:00 – у Франції затримали підозрюваного у підпалі Нантського собору. Йому 39 років, він працював волонтером у соборі. У курортному селі на Миколаївщині виявили спалах COVID-19. Недуга почала розповсюджуватися з кафе у селі Рибаківка. Інформацію підтвердили в обласній інфекційній лікарні.

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Через пандемію COVID-19 у США можуть відкласти проведення всіх концертів щонайменше до 2022 року.

В "Слузі народу" готують законопроєкт про опозицію. Про це в інтерв'ю "Громадському" повідомила народна депутатка Галина Третьякова.

"Чорні ящики" збитого у Тегерані літака МАУ прибули до Франції.