В выпуске новостей за 25 июля по состоянию на 17:00 – из-за коронавируса в Киеве на карантин закрыли Свято-Феодосиевский монастырь. Горный курорт Яремче на Ивано-Франковщине засыпало градом.

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В Киеве попрощались с волонтером Алексеем Кучапиним. 16 июля он сказал жене, что едет в командировку в Днепр. После чего перестал выходить на связь. 22 июля тело Алексея нашли в съемной квартире в столице.

Уже есть первые результаты попытки поднять затонувший танкер "Дельфи" в Одессе – экспертам удалось закрепить 300-метровый металлический трос.

В Хабаровске митинги продолжаются уже вторую неделю подряд. Все из-за задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Европейский союз требует уволить главу карельского отделения организации "Мемориал" Юрия Дмитриева.