У випуску новин за 25 липня станом на 17:00 – через коронавірусу у Києві на карантин закрили Свято-Феодосіївський монастир.Гірський курорт Яремче, що на Івано-франківщині, засипало градом.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Києві попрощались із волонтером Олексієм Кучапіним. 16 липня він сказав дружині, що їде у відрядження до Дніпра. Після чого перестав виходити на зв'язок. 22 липня тіло Олексія знайшли в орендованій квартирі в столиці.

Вже є перші результати спроби підняти затонулий танкер "Делфі" в Одесі – експертам вдалося закріпити 300-метровий металевий трос.

У Хабаровську мітинги тривають вже другий тиждень поспіль. Все через затримання губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала.

Європейський союз вимагає звільнити главу карельського відділення організації "Меморіал" Юрія Дмитрієва.