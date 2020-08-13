В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 18:00 – в Украине хранятся десятки тысяч тонн взрывоопасной аммиачной селитры, которая в начале августа сдетонировала в Бейруте и унесла жизни сотен людей. 1 сентября учебный процесс в школах все же начнется, но при условии наличия в учреждениях образования медработника и изолятора для больных. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Президент Ливана Мишель Аун оценил ущерб от взрыва в Бейруте в 15 миллиардов долларов. Об этом он рассказал королю Испании во время телефонного разговора.

Буковина – в лидерах антирейтинга по количеству больных COVID-19. За сутки вирус там обнаружили у 130 человек. Столько новых больных в области не фиксировали даже весной.

В результате ДТП под Скадовском погибли 2 ребенка и 1 взрослый. Водитель не справилась с рулем автомобиля и столкнулась с грузовым микроавтобусом.

В Донецкой области 2 военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Один военный погиб на месте, еще одного оперативно госпитализировали с ранениями.