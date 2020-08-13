У випуску новин за 13 серпня станом на 18:00 – в Україні зберігаються десятки тисяч тонн вибухонебезпечної аміачної селітри, яка на початку серпня здетонувала в Бейруті та забрала життя сотень людей. 1 вересня навчальний процес у школах таки розпочнеться, але за умови наявності у закладах освіти медпрацівника та ізолятора для хворих. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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