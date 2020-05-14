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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 18:00: Арест фигуранта дела МН17. Тайфун на Филиппинах

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 18:00 – в Донецке арестовали фигуранта дела о сбитии самолета рейса МН17 Леонида Харченко, произошло это еще в марте. Его задержали так называемые правоохранительные органы "ДНР", чтобы обезопасить от похищения спецслужбами Украины. Филиппины поразил мощный тайфун. Местами сила ветра достигала 180 километров в час.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В Україні представили план відновлення роботи транспорту. Він складається із 3 етапів.

У Міністерстві охорони здоров'я не проти відкриття Київського метро з 25 травня. Про це на брифінгу повідомив міністр Максим Степанов.

Законність щойно проголосованого "антиколомойського" законопроєкту вже оскаржують у суді. Відповідний позов до Окружного адміністративного суду Києва подав народний депутат Антон Поляков, який подав до законопроєкту понад 6 тисяч правок.

У Лівії 14 українських моряків, які вже третій рік перебувають там за ґратами, оголосили голодування.

На передовій не припиняються обстріли з боку російських найманців. Лише за сьогодні бойовики 7 разів порушували режим тиші.

Майже півсотні немовлят, яких сурогатні матері народили для іноземців, перебувають у київському готелі "Венеція". Батьки не можуть забрати їх через закриття кордонів.

Двоє український військових загинули під час планових навчань на Донбасі. Про це повідомили в штабі ООС.

Автор: Алина Олиховская
Теги: MH17 Филиппины Выпуск новостей
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