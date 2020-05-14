Випуск новин за 18:00: Арешт фігуранта справи МН17. Тайфун на Філіппінах

У випуску новин за 14 травня станом на 18:00 – у Донецьку арештували фігуранта справи про збиття літака рейсу МН17 Леоніда Харченка, сталося це ще у березні. Його затримали так звані правоохоронні органи "ДНР", щоб убезпечити від викрадення спецслужбами України. Філіппіни вразив потужний тайфун. Місцями сила вітру сягала 180 кілометрів на годину.

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В Україні представили план відновлення роботи транспорту. Він складається із 3 етапів.

У Міністерстві охорони здоров'я не проти відкриття Київського метро з 25 травня. Про це на брифінгу повідомив міністр Максим Степанов.

Законність щойно проголосованого "антиколомойського" законопроєкту вже оскаржують у суді. Відповідний позов до Окружного адміністративного суду Києва подав народний депутат Антон Поляков, який подав до законопроєкту понад 6 тисяч правок.

У Лівії 14 українських моряків, які вже третій рік перебувають там за ґратами, оголосили голодування.

На передовій не припиняються обстріли з боку російських найманців. Лише за сьогодні бойовики 7 разів порушували режим тиші.

Майже півсотні немовлят, яких сурогатні матері народили для іноземців, перебувають у київському готелі "Венеція". Батьки не можуть забрати їх через закриття кордонів.

Двоє український військових загинули під час планових навчань на Донбасі. Про це повідомили в штабі ООС.