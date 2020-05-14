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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 18:00: Арешт фігуранта справи МН17. Тайфун на Філіппінах

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 14 травня станом на 18:00 – у Донецьку арештували фігуранта справи про збиття літака рейсу МН17 Леоніда Харченка, сталося це ще у березні. Його затримали так звані правоохоронні органи "ДНР", щоб убезпечити від викрадення спецслужбами України. Філіппіни вразив потужний тайфун. Місцями сила вітру сягала 180 кілометрів на годину.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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Двоє український військових загинули під час планових навчань на Донбасі. Про це повідомили в штабі ООС.

Автор: Аліна Оліховська
Теги: MH17 Філіппіни Випуск новин
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