Выпуск новостей за 18:00: Артиллерия РФ на границе с Украиной. Вертолет для больных COVID-19
В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 18:00 – Россия свозит артиллерию к границе с Украиной. Российскому полку, который находится в 60 километрах от Черниговской и Сумской областей, прислали 10 новых самоходных гаубиц. Отныне на Буковине будет дежурить специальный вертолет ГСЧС для транспортировки больных коронавирусом.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Харкові зафіксували випадок малярії. Два види збудників інфекції підтвердили у 20-річного хлопця.
Масштабний циклон Амфан пройшовся узбережжями Індії та Бангладешу. Щонайменше 20 людей загинули, десятки зниклих безвісти.
Укрзалізниця готова відновити роботу вже з 1 червня. Про це запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
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