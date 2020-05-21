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Выпуск новостей за 18:00: Артиллерия РФ на границе с Украиной. Вертолет для больных COVID-19

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 21 мая по состоянию на 18:00 – Россия свозит артиллерию к границе с Украиной. Российскому полку, который находится в 60 километрах от Черниговской и Сумской областей, прислали 10 новых самоходных гаубиц. Отныне на Буковине будет дежурить специальный вертолет ГСЧС для транспортировки больных коронавирусом.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Харкові зафіксували випадок малярії. Два види збудників інфекції підтвердили у 20-річного хлопця.

Масштабний циклон Амфан пройшовся узбережжями Індії та Бангладешу. Щонайменше 20 людей загинули, десятки зниклих безвісти.

Укрзалізниця готова відновити роботу вже з 1 червня. Про це запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Автор: Татьяна Шевченко
Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей
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