Випуск новин за 18:00: Артилерія РФ на кордоні з Україною. Гелікоптер для хворих на COVID-19
У випуску новин за 21 травня станом на 18:00 – Росія звозить артилерію до кордону з Україною. Російському полку, який знаходиться за 60 кілометрів від Чернігівської та Сумської областей, надіслали 10 нових самохідних гаубиць. Відтепер на Буковині чергуватиме спеціальний гелікоптер ДСНС для транспортування хворих на коронавірус.
Також у випуску новин на 24 каналі:
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Масштабний циклон Амфан пройшовся узбережжями Індії та Бангладешу. Щонайменше 20 людей загинули, десятки зниклих безвісти.
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