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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДЕНЬ ВИШИВАНКИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВІЙНА НА ДОНБАСІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 18:00: Артилерія РФ на кордоні з Україною. Гелікоптер для хворих на COVID-19

Випуск новин -

У випуску новин за 21 травня станом на 18:00 – Росія звозить артилерію до кордону з Україною. Російському полку, який знаходиться за 60 кілометрів від Чернігівської та Сумської областей, надіслали 10 нових самохідних гаубиць. Відтепер на Буковині чергуватиме спеціальний гелікоптер ДСНС для транспортування хворих на коронавірус.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Харкові зафіксували випадок малярії. Два види збудників інфекції підтвердили у 20-річного хлопця.

Масштабний циклон Амфан пройшовся узбережжями Індії та Бангладешу. Щонайменше 20 людей загинули, десятки зниклих безвісти.

Укрзалізниця готова відновити роботу вже з 1 червня. Про це запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Автор: Тетяна Шевченко
Теги: Війна на Донбасі Випуск новин
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