Випуск новин за 18:00: Артилерія РФ на кордоні з Україною. Гелікоптер для хворих на COVID-19

У випуску новин за 21 травня станом на 18:00 – Росія звозить артилерію до кордону з Україною. Російському полку, який знаходиться за 60 кілометрів від Чернігівської та Сумської областей, надіслали 10 нових самохідних гаубиць. Відтепер на Буковині чергуватиме спеціальний гелікоптер ДСНС для транспортування хворих на коронавірус.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Харкові зафіксували випадок малярії. Два види збудників інфекції підтвердили у 20-річного хлопця. Масштабний циклон Амфан пройшовся узбережжями Індії та Бангладешу. Щонайменше 20 людей загинули, десятки зниклих безвісти. Укрзалізниця готова відновити роботу вже з 1 червня. Про це запевнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.