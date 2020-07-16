В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 18:00 – в Черкассах исчез заместитель мэра. Об этом городской голова Анатолий Бондаренко сообщил на своей странице в Фейсбук. На границе Армении с Азербайджаном возобновились бои из-за Нагорного Карабаха. Под обстрелы попали пограничные селения.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Хакеры взломали аккаунты в твиттер известных американцев. В частности, Билла Гейтса, Илона Маска, Канье Уэста и компании Apple. В Украине запустили электронный реестр отчетов политических партий POLITDATA. Укрзализныця будет продавать билеты на все места в вагонах поездов, следующих до и из Киева. Это касается и транзитных поездов через столицу. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.