У випуску новин за 16 липня станом на 18:00 – у Черкасах зник заступник мера. Про це міський голова Анатолій Бондаренко повідомив на своїй сторінці у фейсбук. На кордоні Вірменії з Азербайджаном поновилися бої через Нагірний Карабах. Під обстріли потрапили прикордонні селища.

Також у випуску новин на 24 каналі: Хакери зламали акаунти у твіттер відомих американців. Зокрема, Білла Гейтса, Ілона Маска, Кані Веста та компанії Apple. В Україні запустили електронний реєстр звітів політичних партій POLITDATA. Укрзалізниця продаватиме квитки на усі місця у вагонах поїздів, які прямують ДО та З Києва. Це стосується і транзитних потягів через столицю. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.