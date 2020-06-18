В выпуске новостей за 18 июня по состоянию на 18:00 – коронавирус обнаружили у митрополита ПЦУ Симеона. Об этом сообщили в Винницко-Барской епархии. Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину в конце лета. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

Также в выпуске новостей на 24 канале: На Донбассе за 18 июня боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня. Евросоюз продлил санкции против России из-за аннексии Крыма. Суд перенес избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля. В Харькове суд во второй раз отменил переименование проспекта Григоренко в честь советского маршала Жукова.