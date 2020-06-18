У випуску новин за 18 червня станом на 18:00 – коронавірус виявили у митрополита ПЦУ Симеона. Про це повідомили у Вінницько-Барській єпархії. Місія Міжнародного валютного фонду приїде в Україну наприкнці літа. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Також у випуску новин на 24 каналі: На Донбасі за 18 червня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню. Євросоюз продовжив санкції проти Росії через анексію Криму. Суд переніс обрання запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку на 1 липня. У Харкові суд вдруге скасував перейменування проспекту Григоренка на честь радянського маршала Жукова.