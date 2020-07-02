В выпуске новостей за 2 июля по состоянию на 18:00 – еще двум полицейским в Кагарлыке сообщили о подозрении. Говорится, что они в ночь с 23 на 24 мая держали руки женщины, пока их руководитель надевал ей на голову противогаз. НАБУ проводит масштабные обыски в Одессе. Дело касается хищения около полумиллиарда гривен из бюджета города.

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