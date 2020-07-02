У випуску новин за 2 липня станом на 18:00 – ще двом поліцейським у Кагарлику повідомили про підозру. Мовиться, що вони в ніч з 23 на 24 травня тримали руки жінки, поки їхній керівник надягав їй на голову протигаз. НАБУ проводить масштабні обшуки в Одесі. Справа стосується розкрадання близько пів мільярда гривень з бюджету міста.

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Статую Христа Спасителя в Ріо-де-Жанейро вкрили кількома тисячами імен. У такий спосіб у бразильському мегаполісі вирішили вшанувати пам'ять жертв COVID-19.