В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 18:00 – Министерство цифровой трансформации запустило сериал для борьбы с домашним насилием. В нем будут рассказывать то, что это такое, к кому обращаться за помощью и как обезопасить себя и помочь близким. Приморский суд Одессы вынес приговор капитану танкера Delfi – 1 год лишения свободы. И этим же решением назначил год испытательного срока.

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