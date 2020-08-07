У випуску новин за 7 серпня станом на 18:00 – Міністерство цифрової трансформації запустило серіал для боротьби з домашнім насильством. У ньому розповідатимуть те, що це таке, до кого звертатися за допомогою та як вбезпечити себе і допомогти близьким. Приморський суд Одеси виніс вирок капітану танкера Delfi – 1 рік позбавлення волі. І цим же рішенням призначив рік випробувального терміну.

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