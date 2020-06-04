В выпуске новостей за 4 июня по состоянию на 18:00 – в Украине хотят отменить визы для иностранных туристов. В частности, для граждан арабских стран, Австралии, Новой Зеландии и Китая. Об этом во время рабочего визита на Хмельнитчину сообщил Владимир Зеленский. В Украине коронавирус обнаружили у 25 411 человек, из них 747 умерли, а еще 11 042 – выздоровели. За минувшие сутки – 588 новых случаев

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Суд разрешил принудительно привезти Петра Порошенко на допрос. Пятого президента должны допросить в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин известных художников.

Львов прощается с композитором Мирославом Скориком. Утром его привезли в родной город из Киева. Его похоронят завтра на Лычаковском кладбище во Львове.

МВФ 9 июня решит, предоставлять ли Украине очередную программу финансовой помощи. Об этом сообщил украинский представитель при фонде Владислав Рашкован.

В российском Норильске ввели чрезвычайное положение федерального уровня. Все потому, что 29 мая на заводе "Норникель" произошла утечка 21 тысячи тонн солярки.