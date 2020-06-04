У випуску новин за 4 червня станом на 18:00 – в Україні хочуть скасувати візи для іноземних туристів. Зокрема, для громадян арабських країн, Австралії, Нової Зеландії та Китаю. Про це під час робочого візиту на Хмельниччину повідомив Володимир Зеленський. В Україні коронавірус виявили у 25 411 людей, з них 747 померли, а ще 11 042 – одужали. За минулу добу – 588 нових випадків

Також у випуску новин на 24 каналі: Суд дозволив примусово привезти Петра Порошенка на допит. П'ятого президента мають допитати як свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин відомих художників. Львів прощається із композитором Мирославом Скориком. Зранку його привезли до рідного міста із Києва. Його ховатимуть завтра на Личаківському цвинтарі у Львові. МВФ 9 червня вирішить, чи надавати Україні чергову програму фінансової допомоги. Про це повідомив український представник при фонді Владислав Рашкован. У російському Норільську запровадили надзвичайний стан федерального рівня. Все через те, що 29 травня на заводі "Норнікель" стався витік 21 тисячі тонн солярки.