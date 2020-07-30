В выпуске новостей за 30 июля по состоянию на 18:00 – в Киеве начались переговоры с иранской стороной. Должны решить, каким будет размер выплат родственникам погибших в авиакатастрофе. Богослужения в церквях и общественный транспорт – основные причины увеличения количества больных COVID-19 в Украине. К такому выводу пришли эпидемиологи.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Экс-тренер "Динамо" Алексей Михайличенко все же вернется в киевский клуб. Киев – на грани желтой и оранжевой карантинных зон. Столичный физико-математический лицей к 1 сентября неготов. Его ремонт затянулся и школьники уже не смогут выйти на учебу.