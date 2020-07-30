У випуску новин за 30 липня станом на 18:00 – в Києві розпочалися перемовини з іранською стороною. Мають вирішити, яким буде розмір виплат родичам загиблих в авіакатастрофі. Богослужіння в церквах та громадський транспорт – основні причини збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні. Такого висновку дійшли епідеміологи.

Також у випуску новин на 24 каналі: Екстренер "Динамо" Олексій Михайличенко все ж повернеться в київський клуб. Київ – на межі жовтої і помаранчевої карантинних зон. Столичний фізико-математичний ліцей до 1 вересня неготовий. Його ремонт затягнувся і школярі вже не зможуть вийти на навчання.