В выпуске новостей за 28 июля по состоянию на 18:00 – в Украину идет похолодание, но незначительное. Уже завтра столбики термометров с +34 опустятся до +28. Хотя жара еще продлится на востоке и юге. В Беларуси поймали боевиков Путина, планирующих провокации. Под Минском задержали 32 бойца российской частной компании Вагнера. Еще одного обнаружили на юге страны. Половина из них воевала на Донбассе.

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Теперь после рождения малыша вместо коробки с подгузниками, средствами гигиены и одеждой будут выплачивать по 5 тысяч гривен.

В Запорожье сегодня похоронили бойца "Азова", в то время как подозреваемому в его убийстве выбирали меру пресечения.

У генпрокурора Ирины Венедиктовой появился новый заместитель. Им стал Роман Говда. По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, Роман Говда во время Революции Достоинства возглавлял отдел, который давал согласие на преследование участников Майдана.

Владимир Зеленский рассказал, кто может возглавить украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске. Президент рассматривает на эту должность вице-премьера Алексея Резникова, который сейчас является заместителем главы делегации ТКГ, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.