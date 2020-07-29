У випуску новин за 28 липня станом на 18:00 – в Україну йде похолодання, але не значне. Вже завтра стовпчики термометрів з +34 опустяться до +28. Утім спека ще триватиме на сході та півдні. У Білорусі спіймали бойовиків Путіна, які планували провокації. Під Мінськом затримали 32 бійця російської приватної компанії Вагнера. Ще одного виявили на Півдні країни. Половина з них воювала на Донбасі.

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