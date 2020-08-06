В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 18:00 – Зеленский хочет собрать Раду на внеочередное заседание. Так депутаты смогут рассмотреть законопроект о повышении минимальной зарплаты. Президент объяснил, почему Трехстороннюю контактную группу в Минске возглавил именно Леонид Кравчук. По мнению президента, его уважают во всех регионах Украины, в частности на оккупированных территориях.

Также в выпуске новостей на канале 24:

Теперь задержанным и заключенным не только будут предлагать платные VIP-камеры, но и строить для них новые заведения. В Минюсте планируют часть тюрем и СИЗО продать, а за вырученные средства построить новые.

Коронавирус обнаружили в Военно-морских силах Украины. Болезнь подтвердили у моряка фрегата "Гетман Сагайдачный". Во избежание распространения инфекции людей, которые контактировали с больным, изолировали.

Лукашенко приглашает генпрокуроров Украины и России в Беларуси, чтобы решить проблему с задержанными вагнеровцами. У Венедиктовой отметили, что ответ дадут только после официального приглашения.

Во время своей речи на инаугурации польский президент Анджей Дуда назвал главные приоритеты на следующие 5 лет своей каденции. Это – польские семьи, рабочие места в стране, безопасность, инвестиции и достоинство.