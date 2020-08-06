У випуску новин за 6 серпня станом на 18:00 – Володимир Зеленський хоче зібрати Раду на позачергове засідання. Так депутати зможуть розглянути законопроєкт про підвищення мінімальної зарплати. Президент пояснив, чому Тристоронню контактну групу в Мінську очолив саме Леонід Кравчук. На думку президента, його поважають у всіх регіонах України, зокрема на окупованих територіях.

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Коронавірус виявили у Військово-морських силах України. Недугу підтвердили у моряка фрегату "Гетьман Сагайдачний". Задля уникнення поширення інфекції людей, які контактували із хворим, ізолювали.

Лукашенко запрошує генпрокурорів України та Росії до Білорусі, аби вирішити проблему із затриманими вагнерівцями. У Венедіктової зазначили, що відповідь дадуть лише після офіційного запрошення.

Під час своєї промови на інавгурації польський президент Анджей Дуда назвав головні пріоритети на наступні 5 років своєї каденції. Це – польські родини, робочі місця в країні, безпека, інвестиції та гідність.