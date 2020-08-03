В выпуске новостей от 3 августа по состоянию на 18:00 – российские наемники продолжают устраивать провокации на Донбассе. Оккупанты 1 раз открыли огонь в районе Южного. Пандемия коронавируса не утихает. За прошедшие сутки в лабораториях Украины медики подтвердили 990 новых случаев.

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Киевского террориста задержали во время прямого включения в эфир телеканала 112. Следствие открыло против него уголовное дело.

В Киеве на День Независимости состоится Марш защитников Украины. Общее количество желающих принять участие достигает 50 тысяч человек.

Администрация морских портов Украины ищет подрядчика, который возьмется за поднятие затонувшего танкера Delfi. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 5 августа.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения. Благодаря этому украинцы могут без особых усилий менять поставщика голубого топлива.