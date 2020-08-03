У випуску новин за 3 серпня станом на 18:00 – російські найманці продовжують влаштовувати провокації на Донбасі. Окупанти 1 раз відкрили вогонь у районі Південного. Пандемія коронавірусу не вщухає. Минулої доби у лабораторіях України медики підтвердили 990 нових випадків.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Київського терориста затримали під час прямого включення в ефір 112 телеканалу. Слідство відкрило проти нього кримінальну справу.

У Києві на День Незалежності відбудеться Марш захисників України. Загальна кількість охочих взяти участь сягає 50 тисяч осіб.

Адміністрація морських портів України шукає підрядника, який візьметься за підняття затонулого танкера Delfi. Прийом заявок на участь у конкурсі триватиме до 5 серпня.

З 1 серпня в Україні запрацював ринок газу для населення. Завдяки цьому українці можуть без особливих зусиль змінювати постачальника блакитного палива.