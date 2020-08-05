В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 18:00 – Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине боевиков Вагнера. Как сообщает Офис Президента, это был телефонный разговор. Тропический шторм Исаяс достиг побережья США и вышел на сушу. В результате, 5 человек погибли, десятки получили ранения и еще 3 пропали без вести.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Украина не готова к местным выборам. Обеспечить процесс волеизъявления во время коронавируса сложно – убеждают в комитете избирателей Украины. 2 месяца ареста без права внесения залога – такую меру пресечения избрал Печерский районный суд Киева киевскому террористу Сухробу Каримову. Сейчас наших земляков среди погибших в Бейруте нет. У пострадавших украинцев нет серьезных травм, впрочем, у некоторых повреждено имущество.