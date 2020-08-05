У випуску новин за 5 серпня станом на 18:00 – Зеленський обговорив з Лукашенком видачу Україні бойовиків Вагнера. Як повідомляє Офіс Президента, це була телефонна розмова. Тропічний шторм Ісаяс досягнув узбережжя США і вийшов на сушу. В результаті, 5 людей загинули, десятки отримали поранення та ще 3 зникли безвісти.

Також у випуску новин на 24 каналі: Україна не готова до місцевих виборів. Забезпечити процес волевиявлення під час коронавірусу складно – переконують у комітеті виборців України. 2 місяці арешту без права внесення застави – такий запобіжний захід обрав Печерський районний суд Києва київському терористу Сухробу Карімову. Наразі наших земляків серед загиблих у Бейруті немає. Постраждалі українці не мають серйозних травм, втім, у деяких пошкоджено майно.