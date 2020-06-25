В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 18:00 – премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев соблюдать карантин. В противном случае снова придется вводить жесткий карантин и "закрывать страну". В России организовано автобусами свозят жителей оккупированных территорий Донбасса, которые имеют паспорт страны-агрессора. Все для того, чтобы те голосовали за поправки в Конституцию.

Также в выпуске новостей на 24 канале: Экс-регионала Сергея Шкарлета назначили исполняющим обязанности министра образования. Впервые после громкого скандала в Кагарлыкском отделении полиции, пострадавшая Неля Погребицкая вместе со своими адвокатами вышла на пресс-конференцию. Правительство выделило свыше 700 миллионов гривен на преодоление последствий стихии на Западной Украине.