У випуску новин за 25 червня станом на 18:00 – прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав українців дотримуватися карантину. В іншому випадку знову доведеться запроваджувати жорсткий карантин та "закривати країну". До Росії організовано автобусами звозять жителів окупованих територій Донбасу, які мають паспорт країни-агресора. Усе для того, аби ті голосували за поправки до Конституції.

Також у випуску новин на 24 каналі: Ексрегіонала Сергія Шкарлета призначили виконуючим обов'язків міністра освіти. Вперше після гучного скандалу у Кагарлицькому відділку поліції, постраждала Неля Погребіцька разом зі своїми адвокатками вийшла на пресконференцію. Уряд виділив майже 700 мільйонів гривень на подолання наслідків негоди на Західній Україні.