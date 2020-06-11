В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 18:00 – В Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О всеукраинском референдуме". Евросоюз планирует открыть внешние границы с 1 июля. Однако восстановление путешествий возможно при нескольких условиях.

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