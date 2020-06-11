У випуску новин за 11 червня станом на 18:00 – у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про всеукраїнський референдум". Євросоюз планує відкрити зовнішні кордони з 1 липня. Однак відновлення подорожей можливе за кількох умов.

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Цілодобовий домашній арешт проситиме прокуратура для активіста Сергія Стерненка. У СБУ йому вручили підозру у навмисному вбивстві і носінні холодної зброї.

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