В выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 18:00 – Великобритания и США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе. Председатель Чечни Рамзан Кадыров запретил госсекретарю Майклу Помпео въезд в регион и ввел другие санкции. Кадыров возмутился из-за американских санкций против членов его семьи, которые запретили им въезд в США.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

Украина выпустила облигации на 2 миллиарда долларов со сроком погашения в 2033 году. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Франция завершила расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета МАУ. Результаты свидетельствуют о том, что катастрофа произошла вследствие ракетной атаки.

Под Киевом на глазах у маленького сына неизвестные расстреляли 44-летнего бизнесмена. Речь идет о вице-президенте боксерского клуба Игоре Плекане.

В Полтавской области вторые сутки ищут Романа Скрипника. Накануне 32-летний мужчина во время задержания в Полтаве угрожал взорвать гранату и схватил копа.

Российские боевики на две недели закрыли КПВВ у Донецка. Теперь будут пропускать людей через контрольный пункт въезда-выезда по коридору Оленевка – Новотроицкое 2 дня в неделю. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.