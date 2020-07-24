У випуску новин за 24 липня станом на 18:00 – Велика Британія і США звинуватили Росію у випробовуванні протисупутникової зброї у космосі. Голова Чечні Рамзан Кадиров заборонив держсекретарю Майклу Помпео в'їзд до регіону та запровадив інші санкції. Кадиров обурився через американські санкції проти членів його родини, які заборонили їм в'їзд до США.

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Під Києвом на очах у малого сина невідомі розстріляли 44-річного бізнесмена. Йдеться про віце-президента боксерського клубу Ігоря Плекана.

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Російські бойовики на два тижні закрили КПВВ біля Донецька. Тепер пропускатимуть людей через контрольний пункт в'їзду-виїзду по коридору Оленівка – Новотроїцьке 2 дні на тиждень. Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ.