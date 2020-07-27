В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 18:00 – глава ВОЗ Тедрос Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире усиливается. Сейчас он собирает чрезвычайную комиссию для оценки ситуации. В США начались масштабные испытания вакцины от COVID-19. Компания "Модерна" объявила о начале следующего этапа клинических испытаний. В них примут участие не менее 30 тысяч человек.

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Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе продержалось 20 минут. Российские боевики били из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов в сторону военнослужащих.

В Одессе объявили чрезвычайную ситуацию регионального уровня из-за затонувшего танкера Delfi. Из судна периодически вытекает нефть, сейчас концентрация нефтепродуктов в воде почти в пять раз превышает норму.

Сегодня на ротацию в Запорожье вернулись бойцы 55-й артиллерийской бригады ВСУ. Артиллеристы устроили торжественное построение на острове Хортица возле казацкой Сечи. Бойцы получили награды от командования.

Австралийские защитники природы надеются решить проблему уменьшения популяции коал с помощью беспилотников. Активисты хотят отслеживать животных в дикой местности.