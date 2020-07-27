У випуску новин за 27 липня станом на 18:00 – голова ВООЗ Тедрос Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу COVID-19 в світі посилюється. Наразі він збирає надзвичайну комісію для оцінки ситуації. У США розпочалися масштабні випробовування вакцини від COVID-19. Компанія "Модерна" оголосила про початок наступного етапу клінічних випробовувань. У них візьмуть участь щонайменше 30 тисяч людей.

Також у випуску новин на 24 каналі: Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі протрималось 20 хвилин. Російські бойовики гатили зі стрілецької зброї, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів в бік військовослужбовців. В Одесі оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня через затонулий танкер Delfi. Із судна періодично витікає нафта, зараз концентрація нафтопродуктів у воді майже вп'ятеро перевищує норму. Сьогодні на ротацію до Запоріжжя повернулися бійці 55-ї артилерійської бригади ЗСУ. Артилеристи влаштували урочисте шикування на острові Хортиця біля козацької Січі. Бійці отримали нагороди від командування. Австралійські захисники природи сподіваються вирішити проблему зменшення популяції коал за допомогою дронів. Активісти хочуть відстежувати тварин у дикій місцевості.