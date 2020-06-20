В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 19:00 – Черногория разрешила въезд украинцам. Границы открыли также гражданам Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Израиля, Польши, Румынии и Италии. На передовой ранены два украинских военнослужащих. Их госпитализировали.

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