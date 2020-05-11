Выпуск новостей за 19:00: COVID-19 в Черновцах. Ослабление карантина во Франции
В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 19:00 – за минувшие сутки в Черновцах зафиксировали еще 26 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет уже 2324 человека. Франция постепенно выходит из карантина. В Париже позволили людям вернуться на работу в офис и возобновили работу общественного транспорта.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19.
За даними Держцентру зайнятості, у травні в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних.
Українці закликають державу ратифікувати конвенцію з боротьби з державним насильством.
Скульптури Іоана Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 18:40 Полезные функции Zoom о которых вы могли не знать: субтитры, зал ожиданий и виртуальный фон
powered by lun.ua
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии
-
Из-за коронавируса пенсионерка выпрыгнула из окна в Николаеве: родственники не пускали на улицу21:00
-
Полиция собирала информацию о евреях на Ивано-Франковщине: начали служебное расследование20:55
-
Только за один день 15 раз: представительство Украины в ООН заявил о нарушениях на Донбассе20:51
-
блогПоломавшийся локдаун: как Украина начинает выход из карантина