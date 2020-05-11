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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Выпуск новостей за 19:00: COVID-19 в Черновцах. Ослабление карантина во Франции

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В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 19:00 – за минувшие сутки в Черновцах зафиксировали еще 26 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет уже 2324 человека. Франция постепенно выходит из карантина. В Париже позволили людям вернуться на работу в офис и возобновили работу общественного транспорта.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19.

За даними Держцентру зайнятості, у травні в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних.

Українці закликають державу ратифікувати конвенцію з боротьби з державним насильством.

Скульптури Іоана Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності.

Теги: Новости Черновцов Новости Украины Новости Франции Выпуск новостей
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