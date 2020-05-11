Выпуск новостей за 19:00: COVID-19 в Черновцах. Ослабление карантина во Франции

В выпуске новостей за 11 апреля по состоянию на 19:00 – за минувшие сутки в Черновцах зафиксировали еще 26 случаев заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных на Буковине от первого установленного случая составляет уже 2324 человека. Франция постепенно выходит из карантина. В Париже позволили людям вернуться на работу в офис и возобновили работу общественного транспорта.

Також у випуску новин на 24 каналі: Жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19. За даними Держцентру зайнятості, у травні в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних. Українці закликають державу ратифікувати конвенцію з боротьби з державним насильством. Скульптури Іоана Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності.