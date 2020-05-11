Випуск новин за 19:00 COVID-19 у Чернівцях. Послаблення карантину у Франції

У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – за минулу добу в Чернівцях зафіксували ще 26 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає вже 2 324 людини. Франція поступово виходить з карантину. В Парижі дозволили людям повернутися на роботу в офіс і відновили роботу громадського транспорту.

Також у випуску новин на 24 каналі: Жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19. За даними Держцентру зайнятості, у травні в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних. Українці закликають державу ратифікувати конвенцію з боротьби з державним насильством. Скульптури Іоана Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності.