Випуск новин за 19:00 COVID-19 у Чернівцях. Послаблення карантину у Франції
У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – за минулу добу в Чернівцях зафіксували ще 26 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає вже 2 324 людини. Франція поступово виходить з карантину. В Парижі дозволили людям повернутися на роботу в офіс і відновили роботу громадського транспорту.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19.
За даними Держцентру зайнятості, у травні в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних.
Українці закликають державу ратифікувати конвенцію з боротьби з державним насильством.
Скульптури Іоана Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності.
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