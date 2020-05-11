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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 19:00 COVID-19 у Чернівцях. Послаблення карантину у Франції

Випуск новин -

У випуску новин за 11 квітня станом на 19:00 – за минулу добу в Чернівцях зафіксували ще 26 випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загальна кількість інфікованих на Буковині від першого встановленого випадку складає вже 2 324 людини. Франція поступово виходить з карантину. В Парижі дозволили людям повернутися на роботу в офіс і відновили роботу громадського транспорту.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Жителів Сумщини масово перевірятимуть на COVID-19.

За даними Держцентру зайнятості, у травні в Україні зареєстрували 140 тисяч безробітних.

Українці закликають державу ратифікувати конвенцію з боротьби з державним насильством.

Скульптури Іоана Пінзеля хочуть оживити у віртуальній реальності.

Теги: Новини Чернівців Новини України Новини Франції Випуск новин
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