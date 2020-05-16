Выпуск новостей за 19:00: COVID-19 в почтальонов на Житомирщине. Женитьба в условиях карантина
В выпуске новостей за 16 мая по состоянию на 19:00 – в селе Левков Житомирской области коронавирус обнаружили в трех сотрудниц местного отделения Укрпочты. Также инфицировалась дочь одной из почтальенок. Несмотря на карантин, в Украине работу местных загсов не отменили, однако ввели строгие ограничения. Регистрация брака длится 10 минут с соблюдением всех требований.
Також у випуску новин на 24 каналі:
РНБО включила в санкційний список 28 російських телеканалів.
На Луганщині чоловік приклеїв скотчем готівку та незаконно потрапив на підконтрольну Україні територію.
Посуха на Одещині згубила 80% посівів.
У Парижі відновлюють роботу елітні магазини.
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