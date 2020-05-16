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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 19:00: COVID-19 у листонош на Житомирщині. Одруження в умовах карантину

Випуск новин -

У випуску новин за 16 травня станом на 19:00 – у селі Левків Житомирської області коронавірус виявили у трьох співробітниць місцевого відділення Укрпошти. Також інфікувалась донька однієї з поштарок. Попри карантин, в Україні роботу місцевих РАЦСів не скасували, проте ввели суворі обмеження. Реєстрація шлюбу триває 10 хвилин з дотриманням всіх вимог.

Також у випуску новин на 24 каналі:

РНБО включила в санкційний список 28 російських телеканалів.

На Луганщині чоловік приклеїв скотчем готівку та незаконно потрапив на підконтрольну Україні територію.

Посуха на Одещині згубила 80% посівів.

У Парижі відновлюють роботу елітні магазини.

Теги: Новини України Новини Житомира Випуск новин
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