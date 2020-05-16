Випуск новин за 19:00: COVID-19 у листонош на Житомирщині. Одруження в умовах карантину
У випуску новин за 16 травня станом на 19:00 – у селі Левків Житомирської області коронавірус виявили у трьох співробітниць місцевого відділення Укрпошти. Також інфікувалась донька однієї з поштарок. Попри карантин, в Україні роботу місцевих РАЦСів не скасували, проте ввели суворі обмеження. Реєстрація шлюбу триває 10 хвилин з дотриманням всіх вимог.
Також у випуску новин на 24 каналі:
РНБО включила в санкційний список 28 російських телеканалів.
На Луганщині чоловік приклеїв скотчем готівку та незаконно потрапив на підконтрольну Україні територію.
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