В выпуске новостей за 11 июля по состоянию на 19:00 – Черногория изменила правила въезда для украинцев. Отныне разрешат въезд в страну без дополнительных карантинных ограничений. Во Франции на водителя автобуса напали пассажиры из-за требования надеть маски. В результате столкновения водитель погиб.

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