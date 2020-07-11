У випуску новин за 11 липня станом на 19:00 – Чорногорія змінила правила в'їзду для українців. Відтепер дозволять в'їзд до країни без додаткових карантинних обмежень. У Франції на водія автобуса напали пасажири через вимогу одягнути маски. У результаті сутички водій загинув.

Також у випуску новин на 24 каналі: Випускники після здачі ЗНО з історії записали і виклали у соцмережу образливе відео на адресу кримських татар. У Польщі день тиші перед другим туром президентських виборів. Поповнення у сімействі рідкісних тварин у Миколаївському звіринці. Там народився малюк едипового тамарину.