В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 19:00 – в Минздраве третий день подряд фиксируют прирост больных коронавирусом. За последние сутки выявили 550 положительных тестов на COVID-19. Венгерским пограничникам удалось спасти жизнь украинцу, которого течением реки Тиса занесло на территорию соседнего с Украиной государства.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Броварах через COVID-19 закрили дитячий садок. У виховательки підтвердили коронавірусну інфекцію. У Львові моніторингові групи перевіряють дотримання карантину. У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького з'явилися нові деталі. У травні 2020 року у світі зафіксували найвищу середню температуру повітря за весь час спостережень. Однак у Києві травень виявився найхолоднішим у XXI столітті.