Выпуск новостей за 19:00: Новые случаи COVID-19 в Украине. Спасение мужчины на Закарпатье
В выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 19:00 – в Минздраве третий день подряд фиксируют прирост больных коронавирусом. За последние сутки выявили 550 положительных тестов на COVID-19. Венгерским пограничникам удалось спасти жизнь украинцу, которого течением реки Тиса занесло на территорию соседнего с Украиной государства.
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