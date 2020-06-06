У випуску новин за 6 червня станом на 19:00 – у МОЗ третій день поспіль фіксують приріст хворих на коронавірус. За останню добу виявили 550 позитивних тестів на COVID-19. Угорським прикордонникам вдалося врятувати життя українцю, якого течією річки Тиса занесло на територію сусідньої з Україною держави.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Броварах через COVID-19 закрили дитячий садок. У виховательки підтвердили коронавірусну інфекцію. У Львові моніторингові групи перевіряють дотримання карантину. У справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького з'явилися нові деталі. У травні 2020 року у світі зафіксували найвищу середню температуру повітря за весь час спостережень. Однак у Києві травень виявився найхолоднішим у XXI столітті.